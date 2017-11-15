Нова резолюція щодо Криму сигналізує про необхідність посилення тиску на РФ в Раді Європи – посол

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба наголошує, що затвердження оновленого проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» сигналізує про необхідність посилення тиску на Російську Федерацію в Раді Європи.

Про це дипломат написав у своєму мікроблозі у Twitter.

"Нова резолюція ООН щодо Криму дуже важлива і для Ради Європи. Це чіткий сигнал, що потрібно збільшувати, а не зменшувати тиск на Росію. Плани щодо повернення росіян до ПАРЄ в січні 2018 - це саме зменшення тиску. РЄ має діяти відповідально і захищати, а не торгувати принципами", - наголосив посол.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Третій комітет 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН схвалив проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)».

Співавторами документа стали 42 країни, зокрема Австралія, Австрія, Албанія, Бельгія, Болгарія, Гаїті, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кірібаті, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Маршалові острови, Мікронезія, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Палау, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, США, Туреччина, Україна, Фінляндія, Франція, ФРН, Хорватія, Чеська Республіка, Чорногорія, Швеція, Японія.

Українські дипломати наголошують, що, «незважаючи на шалений тиск з боку Російської Федерації», за документ проголосувала 71 держава, проти були 25 країн, 77 утрималися.

Проект резолюції є логічним продовженням минулорічної резолюції Генасамблеї 71/205 щодо прав людини в окупованому Криму.

У другій половині грудня Генасамблея ООН на пленарному засіданні остаточно розгляне оновлений проект резолюції.