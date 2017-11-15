Проект держбюджету на 2018 рік перетворює децентралізацію на гротеск – нардеп з УКРОПу

Під виглядом децентралізації чинний уряд передав обов'язки щодо фінансування соціальної сфери на місця. Втім, такий тягар є практично непосильним для більшості місцевих бюджетів в Україні і неминуче призведе до погіршення ситуації в гуманітарній сфері. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявила народний депутат з УКРОПу Ірина Констанкевич.

«Якщо вести мову про гуманітарний блок, а це передусім освіта й медицина, то ми мусимо констатувати, що в Україні погіршиться ситуація з їхнім фінансуванням», – зауважила парламентар.

Зокрема, у 2018 році місцеві бюджети зобов'яжуть компенсувати пільги окремим категоріям громадян, а також утримувати навчальні заклади І-ІІІ рівнів акредитації та медичні установи.

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Проте разом з передачею на місця нових обов'язків уряд не підкріпив їх додатковими фінансовими ресурсами. Більш того, у 2018 році до місцевих бюджетів планують застосувати так званий механізм вирівнювання, коли близько 80% додаткових надходжень з регіонів передаватимуться на центральний рівень.

Таким чином, на думку представниці УКРОПу, дії уряду суперечать базовим принципам децентралізації, що позбавляє новостворені громади будь-яких стимулів заробляти гроші самостійно.

«Децентралізація вже набирає якихось карикатурних, гротескних форм. Ми перекладаємо повноваження на місцевий рівень, натомість усі кошти концентруємо в міністерствах у Києві», – підкреслила Ірина Констанкевич.

За словами нардепа, у проекті кошторису існує неабиякий дисбаланс, адже разом з урізанням соціальних видатків уряд у рази збільшив фінансування силового блоку, зокрема поліції та прокуратури. Депутати з УКРОПу подали поправки до проекту держбюджету на 2018 рік, у тому числі щодо фінансування закладів професійно-технічної освіти на державному рівні.

«Я сподіваюся, що під час обговорення у парламентській залі вдасться відстояти ті позиції, які мають на меті підтримати соціальну складову життя українця», – підсумувала представниця УКРОПу.

Як повідомляв УНІАН, з початку року місцеві бюджети поповнилися на 103 мільярди гривень.