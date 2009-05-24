У Тимошенко вирішили, що оцінювати розвиток регіонів треба по-різному
Документ коментував Данилишин
Кабінет міністрів прийняв постанову "Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів".
Я повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки, метою постанови є оцінка та порівняльний аналіз неоднорідності розвитку окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць, що дасть можливість визначати основні причини, які спричиняють диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів (міст, районів) та приймати відповідні управлінські рішення на державному, регіональному та місцевому рівнях, спрямовані на їх усунення.
|Богдан Данілішин - міністр економіки України
Оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів буде здійснюватися щороку на міжрегіональному та внутрішньорегіональному рівнях. Мінекономіки здійснюватиме оцінку на рівні регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), а Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, міські Київська та Севастопольська держадміністрації - у розрізі міст та районів
«Нерівномірність у соціально-економічному розвитку регіонів за останні роки зазнала масштабного значення. Проблема диспропорцій у розвитку регіонів є актуальною як для країн з розвинутою ринковою економікою, так і для країн що розвиваються», - зазначив Б.ДАНІЛІШИН.
Зокрема, відзначив він, співвідношення максимального та мінімального значення ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) в Італії становило 2,1 раза, в Австрії – 2,0 раза, у Португалії - 1,8 раза. Тоді як, диспропорції між країнами членами ЄС становила 5,5 раза (максимальне значення Люксембург – 53997,6 дол. США, мінімальне Латвія – 9775,1 дол. США).
Аналогічна ситуація спостерігається в Україні, де на міжрегіональному рівні диспропорція ВДВ на душу населення, як найбільш показового узагальнюючого показника розвитку економіки, становить 3,6 раза. У свою чергу, кожен регіон має свою внутрішню асиметрію розвитку. Так, у Дніпропетровській області, територіальна структура якої налічує 13 міст обласного значення та 22 райони, 78,5% промислового виробництва та 76,9% інвестицій в основний капітал зосереджено у трьох містах (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг).
Міністр переконаний, що прийняття Постанови дасть змогу ввести у практику роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади єдину методику оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.
Крім того, це дасть змогу відстежувати динаміку і визначати причини виявлених диференціацій з метою запобігання поглибленню територіальної неоднорідності економічного простору України, що створює загрозу економічної та соціальної стабільності у розвитку держави, а також вчасно реагувати на негативні процеси у регіонах та приймати відповідні управлінські рішення на державному, регіональному та місцевому рівнях, спрямовані на їх усунення.