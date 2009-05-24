У Тимошенко вирішили, що оцінювати розвиток регіонів треба по-різному

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів".

Я повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства економіки, метою постанови є оцінка та порівняльний аналіз неоднорідності розвитку окремих регіонів або адміністративно-територіальних одиниць, що дасть можливість визначати основні причини, які спричиняють диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів (міст, районів) та приймати відповідні управлінські рішення на державному, регіональному та місцевому рівнях, спрямовані на їх усунення.

За словами міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА, документом передбачається затвердження переліків показників, за якими буде здійснюватися оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації та методика її проведення.

Оцінка міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів буде здійснюватися щороку на міжрегіональному та внутрішньорегіональному рівнях. Мінекономіки здійснюватиме оцінку на рівні регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь), а Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, міські Київська та Севастопольська держадміністрації - у розрізі міст та районів

«Нерівномірність у соціально-економічному розвитку регіонів за останні роки зазнала масштабного значення. Проблема диспропорцій у розвитку регіонів є актуальною як для країн з розвинутою ринковою економікою, так і для країн що розвиваються», - зазначив Б.ДАНІЛІШИН.

Зокрема, відзначив він, співвідношення максимального та мінімального значення ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) в Італії становило 2,1 раза, в Австрії – 2,0 раза, у Португалії - 1,8 раза. Тоді як, диспропорції між країнами членами ЄС становила 5,5 раза (максимальне значення Люксембург – 53997,6 дол. США, мінімальне Латвія – 9775,1 дол. США).

Аналогічна ситуація спостерігається в Україні, де на міжрегіональному рівні диспропорція ВДВ на душу населення, як найбільш показового узагальнюючого показника розвитку економіки, становить 3,6 раза. У свою чергу, кожен регіон має свою внутрішню асиметрію розвитку. Так, у Дніпропетровській області, територіальна структура якої налічує 13 міст обласного значення та 22 райони, 78,5% промислового виробництва та 76,9% інвестицій в основний капітал зосереджено у трьох містах (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ та Кривий Ріг).

Міністр переконаний, що прийняття Постанови дасть змогу ввести у практику роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади єдину методику оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів.

Крім того, це дасть змогу відстежувати динаміку і визначати причини виявлених диференціацій з метою запобігання поглибленню територіальної неоднорідності економічного простору України, що створює загрозу економічної та соціальної стабільності у розвитку держави, а також вчасно реагувати на негативні процеси у регіонах та приймати відповідні управлінські рішення на державному, регіональному та місцевому рівнях, спрямовані на їх усунення.