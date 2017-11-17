Президент Чехії знову зробив скандальну заяву щодо Криму

Президент Чехії Мілош Земан стверджує, що в Європі нібито чимало політиків, які вважають анексію Криму "завершеною справою", але їм не вистачає мужності заявити про це.

Про це Земан заявив, коментуючи слова журналіста пропагандистського "ТАСС" про те, що він - чи не єдиний політик, який назвав "возз'єднання" Криму з Росією доконаним фактом".

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"Знаєте, те, що я єдиний політик, який висловився в цьому ключі, не означає, що інші не мають тих самих поглядів, але в них бракує мужності, щоб висловити їх публічно", - переконаний президент Чехії.

Також Земан знову порівняв Косово й Крим, заявивши про подвійні стандарти.

"Якщо сьогодні Косово вважається незалежною державою, а Крим на основі результатів референдуму хоче приєднатися до Росії, то я не зможу протестувати. Тому я і вжив французький вираз fait accompli", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу в Страсбурзі президент Чехії запропонував заплатити Україні й узаконити анексію Криму. Він визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. І це завершена справа".