Український консул відвідав затриманого у Білорусі Шаройка - посольство

Український консул відвідав затриманого у Білорусі власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Павла Шаройка та дізнався про умови його утримання

Таку відповідь в Посольстві України в Республіці Білорусь дали на запит УНІАН.

"Консул України в Республіці Білорусь відвідав Павла Шаройка. Умови утримання українського журналіста нормальні", - зазначили у посольстві.

Інших подробиць українські дипломати не повідомили.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, стало відомо, що 25 жовтня у Мінську було затримано власного кореспондента «UA: Українське радіо» у Білорусі, колишнього власного кореспондента агентства УНІАН в Мінську, громадянина України Шаройка.

У Міністерстві закордонних справ України в коментарі УНІАН повідомили, що вживають заходів у справі захисту Шаройка. Посольство України в Білорусі вживає усіх заходів для з'ясування причин затримання Шаройка.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook написав, що затримання Шаройка відбулося 25 жовтня співробітниками Комітету державної безпеки Білорусі.