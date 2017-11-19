Яхта чартер для Кличка: в НАЗК поставили меру 15 питань про його дружбу з великим забудовником (документ)

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) надіслало мерові Києва Віталію Кличку 15 питань про його спільний відпочинок з головою будівельної корпорації "Укрбуд", народним депутатом Максимом Микитасем. Про це повідомляє "Страна.ua".

Як відомо, у вересні журналістам стало відомо, що Кличко літав з Неаполя в Київ на чартерному рейсі Микитася і не платив за квиток. НАЗК відкрила справу проти Кличка.

Після цього відомство і мер почали листування. Кличко попросив у НАЗК надіслати йому запитання, які цікавлять антикорупціонерів. У розпорядженні журналістів виявився лист НАЗК зі списком цих питань.

«З метою об'єктивного встановлення фактичних даних про можливе порушення Вами вимог статей 23 і 28 Закону України «Про запобігання корупції», які вбачаються з відкритих джерел інформації, надаємо перелік питань для надання пояснень з приводу інформації, зазначеної в листі Національного агентства від 21.10.2017», - йдеться в листі НАЗК.

Антикорупціонери запитали у Кличка, в яких відносинах він з Микитасем, за чий рахунок він катався з ним на яхті і хто платив за переліт мера на чартері з Італії.

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Як повідомляв УНІАН, у НАЗК подивилися журналістське розслідування програми "Схеми" про те, як Кличко літав на приватному літаку зі скандальними київськими забудовниками.

Кличко тоді відповів журналістам, що випадково зустрів на вулиці під Неаполем Максима Микитася і погодився придбати квиток на чартер, оскільки мав переліт із "стикуванням", а Микитась летів прямим рейсом.