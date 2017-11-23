Прикордонники відреагували на загострення ситуації в Луганську - посилили перевірки
Прикордонники посилили заходи безпеки на лінії розмежування.
Через загострення ситуації на підконтрольних бойовикам частинах Донецької та Луганської областей прикордонники посилила заходи безпеки на лінії розмежування.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Читайте такожУ Міноборони прокоментували переворот в "ЛНР"
"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", - йдеться у повідомленні.
Крім того, повідомляється, що прикордонні наряди велику увагу приділяють контрольним та режимним заходам.
"В готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства. Уточнено взаємодію зі штабом АТО і підрозділами ЗСУ та усіма силовими структурами", - наголосили в ДПСУ.