Прикордонники відреагували на загострення ситуації в Луганську - посилили перевірки

Через загострення ситуації на підконтрольних бойовикам частинах Донецької та Луганської областей прикордонники посилила заходи безпеки на лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що прикордонні наряди велику увагу приділяють контрольним та режимним заходам.

"В готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства. Уточнено взаємодію зі штабом АТО і підрозділами ЗСУ та усіма силовими структурами", - наголосили в ДПСУ.