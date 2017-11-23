Прикордонники відреагували на загострення ситуації в Луганську - посилили перевірки

10:14, 23 листопада 2017
Політика
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Прикордонники посилили заходи безпеки на лінії розмежування.

У ДПСУ прокоментували загострення на Донбасі / фото УНІАН

Через загострення ситуації на підконтрольних бойовикам частинах Донецької та Луганської областей прикордонники посилила заходи безпеки на лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

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"Аби упередити та не допустити провокацій, посилені заходи в усіх контрольних пунктах в`їзду-виїзду, через які лише за останню добу прослідувало майже 40 тисяч громадян. Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, активно використовуються технічні засоби контролю, до перевірок залучаються службові собаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що прикордонні наряди велику увагу приділяють контрольним та режимним заходам.

"В готовності перебувають всі прикордонні підрозділи в районі проведення АТО, ведеться спостереження та моніторинг ситуації об’єктів, які перебувають у сфері діяльності відомства. Уточнено взаємодію зі штабом АТО і підрозділами ЗСУ та усіма силовими структурами", - наголосили в ДПСУ.

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Теги: #загострення на Донбасі#прикордонники про ситуацію на Донбасі