Для фінансування України достатньо існуючих інструментів, про створення окремого інвестплану не йдеться - Ган

Комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган дав зрозуміти, що на саміті "Східного партнерства" не буде йтися про створення нового інвестиційного фонду, тому що необхідні інструменти вже існують і мають бути використані.

Про це він сказав у Брюсселі, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

"У нас вже є багато інструментів, які працюють для України та інших партнерських країн. Це добре – мати гарні ідеї (щодо Європейського інвестиційного плану), але коли я говорив з міністром закордонних справ Литви щодо «плану Маршалла», який зараз називають Європейським планом, – то це просто нова упаковка для того, що вже є. Ще раз – звичайно, грошей ніколи не буває достатньо. Але я думаю, що наразі грошей є достатньо, водночас є проблеми з їх освоєнням", - сказав він.

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Також Ган наголосив, що для виділення фінансів та можливостей їх використання є "певні умови та правила, які треба поважати".

"Як приклад інструменту, який вже є, – це Європейський інвестиційний план, і, базуючись на цьому, – Європейський інвестиційний фонд, який ми створили для Африки, щоби вирішити питання міграції. Конструкція цього плану дозволяє його використання для країн "Східного партнерства", і це те, що може бути використано компаніями. Мета цього фонду – дати європейським компаніям, які хочуть увійти на ринок, гарантії від високих політичних та економічних ризиків, які є на нових ринках. Цей фонд є, може бути використаний, і має бути використаний", - пояснив єврокомісар.

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує від саміту "Східного партнерства", який відбудеться в Брюсселі 24 листопада, розширення інвестицій і фінансування.

В рамках саміту в Європейському Союзі готові запропонувати Україні інструмент Європейського інвестиційного плану як можливість для залучення фінансової підтримки.

Водночас, зазначений план буде запропоновано не лише Україні, але й іншим країнам-учасницям "Східного партнерства" - Молдові, Грузії, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.