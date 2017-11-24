Загибель п'яти українських військових є доказом російської агресії на Донбасі - Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск назвав загибель п'яти українських військових доказом російської агресії на сході України.

Читайте такожКривавий бій на Донбасі: Міноборони каже про п'ятьох загиблих українських військових, втрати уточнюютьсяЯк передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після завершення п’ятого саміту «Східного партнерства» в Брюсселі.

"Заморожені та збройні конфлікти продовжують запобігати розвитку в країнах «Східного партнерства». Смерть п'яти військовослужбовців вчора – це тільки останній доказ трагічних наслідків російської агресії в Україні. Євросоюз засуджує російську агресію та ніколи не визнає незаконну анексію Криму", - заявив Туск.

Президент Європейської Ради також повідомив, що лідери країн домовилися стосовно нових політичних та економічних цілей, яких "ми хочемо досягти до 2020 року".

"Ми хочемо в рамках «Східного партнерства» посилити співробітництво в низці сфер, таких, як малий та середній бізнес, це інвестиції в цифрові технології, транспортні та енергетичні проекти", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції, за попередньою інформацією, загинуло п’ятеро українських військовослужбовців, четверо поранено, проте ще буде оприлюднено уточнені дані.