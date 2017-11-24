Учасники саміту "Східного партнерства" ухвалили підсумкову декларацію

Учасники саміту «Східного партнерства» висловили занепокоєння порушенням принципів міжнародного права і закликали до поновлення зусиль, спрямованих на мирне вирішення конфліктів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у декларації саміту, ухваленій в Брюсселі.

«Учасники саміту залишаються глибоко занепокоєними порушенням принципів міжнародного права, яке триває в багатьох частинах регіону. Вони закликали до поновлення зусиль, спрямованих на просування мирного вирішення конфліктів у регіоні на основі принципів та норм міжнародного права. Вирішення конфліктів, побудоване на довірі та гарних добросусідських відносинах, є важливим для економічного та соціального розвитку і співпраці», - йдеться в документі.

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Учасники заходу привітали зусилля та посилення ролі Європейського Союзу у вирішенні конфліктів та у підтримці «існуючих переговорних форматів та процесів».

Євросоюз, зі свого боку, заявляє, що «залишається відданим підтримці територіальної цілісності, незалежності та суверенітету своїх партнерів».

«Учасники саміту підтвердили елементи та принципи, які містяться в останній декларації саміту «Східного партнерства», і наголосили на твердому намірі продовжувати виконувати зобов'язання, взяті на попередніх самітах та в рамках двосторонніх відносин. У цьому контексті вони підкреслили, що консолідація та просування спільних цінностей і принципів є ключовим пріоритетом та роблять свій внесок у розвиток посилених відносин між ЄС та партнерами», - вказано в документі.

Учасники саміту також погодилися, що «сильна співпраця та широкий політичний діалог, спрямований на майбутнє, є ключем для вирішення спільних викликів і досягнення спільних цілей». Вони «підкреслили важливість посилення державної, економічної та соціальної життєстійкості як у країнах ЄС, так і в партнерських країнах», наголошується в декларації.

Лідери держав та урядів також підтвердили високу важливість, яку вони надають «Східному партнерству» як особливому виміру Європейської політики сусідства. Вони підтвердили свої спільні зобов'язання щодо цього «стратегічного та амбіційного партнерства, яке базується на спільних цінностях, взаємному інтересі, спільній відповідальності, диференціації, взаємній підзвітності, що наближає країни «Східного партнерства» до ЄС».

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«Стабільний та ефективний прогрес реформ є ключем для продовження успіху «Східного партнернства», - наголосили вони.

Учасники саміту також підтвердили свої зобовязання щодо зміцнення демократії, верховенства права, дотримання прав людини і фундаментальних свобод, як і принципів та норм міжнародного права, що «є в серці «Східного партнерства».

Саміт також визнає необхідність виконання Паризьких домовленостей щодо зміни клімату.