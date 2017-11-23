Туск зустрівся з Порошенком і запевнив, що ЄС ніколи не визнає анексію Криму

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском порушив питання щодо продовження Євросоюзом чинності санкцій проти Росії та про подальшу стратегію співпраці між Україною та ЄС.

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Про це заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв повідомив в ефірі «112 Україна».

За його словами, президент України прибув на саміт «Східного партнерства», в його рамках вже відбулась низка двосторонніх зустрічей.

«Сьогодні була аудієнція у короля Бельгії, також зустріч з президентом Європейської Ради. Звичайно, вони обговорювали співпрацю між Україною та ЄС, в тому числі і в контексті рішень саміту Україна-ЄС в липні цього року», - зазначив Єлісєєв.

«Дуже важливо, що президент порушив питання про необхідність продовження дії санкцій Євросоюзу, запроваджених проти Росії внаслідок її агресії відносно територіальної цілісності України», - додав Єлісєєв.

Крім того, він зауважив, що в рамках зустрічі президента України та президента Європейської Ради було порушено питання, пов’язане із подальшою стратегією співпраці між Україною та ЄС.

"З сумом згадали про смерть легендарної активістки Веджіє Кашка та висловили солідарність з кримськотатарською спільнотою і всією Україною. ЄС ніколи не визнає незаконну російську анексію Криму", - написав Туск у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, після затримань кримських татар у центрі Сімферополя російськими силовиками на 83-му році життя від пережитого стресу померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка.