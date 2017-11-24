Представники національної інтелігенції закликали українські правоохоронні органи "припинити між собою війну"

Група "Першого грудня" закликає українські правоохоронні органи "припинити між собою війну", адже така війна і використання органів у політичній боротьбі "неминуче обернеться компрометацією і ослабленням держави". Про це йдеться у переданому УНІАН тексті звернення ініціативної групи "Першого грудня".

На думку учасників групи, "ми стали свідками абсурдного загострення війни, учасниками якої є Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро України, Спеціальна антикорупційна прокуратура, Національне агентство запобігання корупції, Служба безпеки України".

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"Одні державні структури використовуються для залякування і переслідування інших державних структур, для задоволення політичних амбіцій, прикриття корупційних діянь і зведення особистих рахунків. Складається враження, що влада хоче мати "ручні" правоохоронні органи, а заодно й суди, із Конституційним включно", - йдеться у зверненні.

Проте учасники групи застерігають, що це "згубний шлях", адже "не можна побудувати правову державу, якщо мужі в погонах забувають про своє призначення і стають безвідповідальними політиканами, ляльками в чужих руках".

"Час запитати їх: чи відаєте ви, що творите? Подивіться, як тішаться вашою метушнею наші вороги, - може, бодай лиховісний блиск їхніх очей зупинить вас? Думайте про Україну, про державу, не руйнуйте її!" - закликали у групі "Першого грудня".

Нагадаємо, створена у двадцяту річницю референдуму ініціативна група "Першого грудня", до якої ввійшли чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович, Володимир Панченко, Мирослав Попович, Всеволод Речицький, Вадим Скуратівський, Юрій Щербак, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків, має на меті поширювати моральні цінності та сприяти встановленню в країні нових правил.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розслідує факт ймовірного розголошення таємних документів директором НАБУ Артемом Ситником.

Крім того, ГПУ відкрила провадження щодо керівництва НАБУ за фактом закупівлі спортивних костюмів і тактичних сорочок у фігуранта так званої "справи рюкзаків".

Також відомо, що НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для Міністерства внутрішніх справ – так звана "справа рюкзаків". Фігурантами провадження є син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр Аваков, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Чеботар і представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

17 листопада прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра заявила, що НАБУ розслідує справу за фактом ймовірного незаконного збагачення Луценка. "30 жовтня на виконання рішення Солом’янського районного суду Києва було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочали розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення. Наразі це розслідування триває. Про підозру нікому не повідомлялось", - сказала вона.