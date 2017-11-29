У законопроекті про реінтеграцію Донбасу згадки "ЛДНР" замінять іншим терміном - нардеп

У законопроекті про реінтеграції Донбасу з'явиться термін "окупаційна адміністрація РФ". Про це розповів секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, нардеп від БПП Іван Винник журналістам телеканалу NewsOne.

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"Більше не буде ніяких представництв парамілітарних утворень, так званих "ДНР/ЛНР". Коли цей закон буде прийнятий, ми перестанемо згадувати так звані "ДНР/ЛНР" або будь-які натяки про них. Якщо буде бажання говорити про те, що відбувається на окупованій території, треба буде говорити "представники окупаційної адміністрації Російської Федерації". Це буде абсолютно правильна і виважена термінологія в контексті прийнятого законодавства", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу планується у вівторок, 5 грудня.