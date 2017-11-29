У Мінську домовилися про обмін полоненими – речниця Кучми

Сьогодні на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими. Про це повідомила у Facebook речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Читайте також"Навіть не обговорюється": в "ЛДНР" відмовилися від поетапного обміну полоненими за формулою "74 на 306""Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків", - написала вона.

За словами Оліфер, сторони також домовились "у найстисліші терміни" узгодити процедуру і дату обміну, виходячи з прагнення виконати цей обмін до новорічних та різдвяних свят.

Крім того, за її словами, на засіданні безпекової підгрупи в Мінську українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо вітався і спілкувався з бойовиком ОРЛО. "Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців", - наголосила речниця.

Як повідомляв УНІАН, раніше лідер руху «Український вибір - право народу» Віктор Медведчук, який є одним із представників у робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну полоненими за формулою "306 на 74".