Серед затриманих співробітників НАБУ "під прикриттям" є знаменита "агент Катерина"
Служба безпеки України і Генеральна прокуратура провели затримання семи працівників Національного антикорупційного бюро зі складу підрозділу детективів "під прикриттям".
СБУ затримала сім співробітників Національного антикорупційного бюро України, які працювали під прикриттям. Про це "Цензор.НЕТ" повідомило джерело, написав головний редактор видання Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.
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"29 листопада Служба безпеки України і Генеральна прокуратура провели затримання 7 працівників Національного антикорупційного бюро з складу підрозділу детективів "під прикриттям" за ст. 370 Кримінального кодексу України – "провокація хабара". Це перший випадок в історії нового антикорупційного органу, коли затримана група співробітників, при цьому за статтею, що передбачає термін позбавлення волі до семи років", – зазначив він.
Серед затриманих у справі про провокації хабара співробітниками НАБУ є й знаменита "агент Катерина" - та сама, яка підвела під кримінальну статтю народного депутата Борислава Розенблата.
За даними Юрія Бутусова, "Катерина" також брала участь в спецоперації по розробці заступника голови Державної міграційної служби Діни Пимахіної. Операція провалилася і тепер НАБУ звинувачують у провокації хабара – кримінальному злочині.