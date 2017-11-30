Серед затриманих співробітників НАБУ "під прикриттям" є знаменита "агент Катерина"

СБУ затримала сім співробітників Національного антикорупційного бюро України, які працювали під прикриттям. Про це "Цензор.НЕТ" повідомило джерело, написав головний редактор видання Юрій Бутусов на сторінці в Facebook.

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"29 листопада Служба безпеки України і Генеральна прокуратура провели затримання 7 працівників Національного антикорупційного бюро з складу підрозділу детективів "під прикриттям" за ст. 370 Кримінального кодексу України – "провокація хабара". Це перший випадок в історії нового антикорупційного органу, коли затримана група співробітників, при цьому за статтею, що передбачає термін позбавлення волі до семи років", – зазначив він.

Серед затриманих у справі про провокації хабара співробітниками НАБУ є й знаменита "агент Катерина" - та сама, яка підвела під кримінальну статтю народного депутата Борислава Розенблата.

За даними Юрія Бутусова, "Катерина" також брала участь в спецоперації по розробці заступника голови Державної міграційної служби Діни Пимахіної. Операція провалилася і тепер НАБУ звинувачують у провокації хабара – кримінальному злочині.