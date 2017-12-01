BBC Sport опублікував відеоролик до ЧС-2018, де Крим зображений "російським" (фото)

17:26, 01 грудня 2017
Політика
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BBC Sport випустив відеоролик до ЧС-2018, позначивши Крим у складі Росії.

Крим показаний як російський в відеоролику BBC Sport / фото Радіо Свобода

BBC Sport опублікував відеанонс до чемпіонату світу з футболу-2018, в якому анексований Крим зображений як частина сусідньої Росії. На це звернув увагу прес-секретар Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) Адам Казновски, пише Крим. Реалії.

«Чому на цій карті Крим показаний частиною Росії? Крим був незаконно анексований, є частиною України у відповідності з міжнародним законодавством і повинен бути визнаний відповідним чином», – написав він у Twitter.

На твіт відреагувала посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф. «Підозрюю, що це невинна помилка, яку, я впевнена, BBC Sport виправить», – відповіла вона, додавши до тексту тег #crimeaisukraine (Крим – це Україна).

На момент публікації матеріалу ролик вже прибрали з сайту BBC і з аккаунта BBC Sport в Twitter. Однак він зберігся в кеші Google.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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Теги: #ЧС-2018#ролик BBC Sport#Крим Україна