Головні вороги Тимошенко і Януковича - версія політологів

Експерти вважають, що в ході президентської кампанії українці не матимуть вибору.

Про це свідчить передане агентству УНІАН експертне опитування, проведене Київським інститутом проблем управління ім. Горшеніна.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО вважає, що без внесення змін до Конституції вибори не змінять політичну ситуацію. «По суті, вибори нічого не означають для українців, оскільки за відсутності прозорих правил гри будь-який, хто б не прийшов на посаду Президента при збереженні чинної Конституції, приречений на повторення тієї ж ситуації, в якій опинився Віктор ЮЩЕНКО. У будь-якому разі наступний Президент буде запрограмований на боротьбу з прем`єром і парламентом», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

При цьому експерт припустив, що нинішня президентська кампанія буде набагато дешевшою, ніж попередня: «Кошти в кампанію вкладатимуться, без цього кампанії не може бути. Питання в тому, які кошти. Якщо, за оцінками деяких експертів, попередня кампанія обійшлася мінімум у мільярд доларів, то нинішня, я думаю, буде набагато дешевшою. Фінансисти не хочуть витрачати гроші на тих чи інших політиків або ж збираються витрачати вельми скромні суми».

Також К.БОНДАРЕНКО вважає за неможливе зараз говорити про якісно новий вибір у президентській кампанії. «У політиці практично не сформувалося покоління нових політиків, політиків, які мислять по-новому. Навіть ті, які постають у вигляді нових політиків або подаються як нові політики, є дітьми системи, котра залишилася незмінною з комуністичних часів, з часів Леоніда КУЧМИ і збереглася при Вікторі ЮЩЕНКУ. Тому сподівань на поліпшення практично немає. Це чергові вибори без вибору. Незалежно від того, на кого б ми не зробили ставку», - сказав експерт.

Директор Міжнародного центру політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО (Москва) вважає, що сьогодні в Україні існує запит на нові політичні обличчя. Проте, за його словами, проблема в тому, що немає нових ідей.

«Арсеній ЯЦЕНЮК – ідеологічний двійник В.ЮЩЕНКА. Ніякого нового змісту він не продукує. Він пустий, окрім цих, не дуже актуальних для суспільства тез, пов`язаних з національною ідентичністю, з подальшим продовженням українізації, з євроатлантичною орієнтацією тощо», - зазначив політолог.

Як повідомив Є.МІНЧЕНКО, його центр провів дослідження, яке показало, що прихильники А.ЯЦЕНЮКА не можуть розповісти, в чому полягає його позиція.

На його думку, головний ворог Юлії ТИМОШЕНКО – ситуація в економіці. «Юлія Володимирівна вичавлює все, що може, з нинішньої ситуації, дуже активно використовує адміністративний ресурс. Новий обвал чекає українську економіку восени, думаю, що буде дуже серйозно девальвована гривня. Тому перед Ю.ТИМОШЕНКО теж виникає проблема виходу в другий тур», - вважає Є.МІНЧЕНКО.

При цьому експерт припустив, що в другий тур Ю.ТИМОШЕНКО все ж таки вийде: «Вона зараз використовує досить цікаві технології сегментованої дії на електорат: та ж комунікація із сільськими старостами. При цьому в неї є очевидний тактичний союз з комуністами, тактичний союз з Володимиром ЛИТВИНОМ, є ряд потенційних технічних кандидатів, є своя агентура всередині Партії регіонів».

«Головний ворог Віктора ЯНУКОВИЧА – це його власна пасивність», - вважає російський політолог. «У нього немає союзників. І якщо навіть він вийде в другий тур, не дуже зрозуміло, що він робитиме потім. Тому я думаю, що є шанс в нової особи», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

Політехнолог і депутат Київської міської ради Олег МЕДВЕДЄВ вважає, що реальний вибір українцям належить робити між В.ЮЩЕНКОМ і Ю.ТИМОШЕНКО. На його думку, решта кандидатів візьме участь у виборах не заради перемоги, а заради самої участі.

При цьому, за його словами, вибори не приберуть гостре політичне протистояння в українському політикумі.

Ключова ж проблема, на думку О.МЕДВЕДЄВА, полягає в конструктивних недоліках Конституції 2004 року: «Згідно з Конституцією, виконавчою владою керують фактично двоє людей – Президент і прем`єр-міністр. Якщо двоє людей не можуть фізично сісти за кермо автомобіля і вести його, то на якій підставі ми можемо припускати, що двоє людей, очолюючи одну й ту ж гілку влади, можуть ефективно нею керувати? Сама Конституція генерує конфлікт між Президентом і прем`єр-міністром, оскільки в ній немає чіткого розподілу повноважень».