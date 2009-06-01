Тимошенко та Янукович зрозуміли, що проти них спрацює «принцип сиропу»?

Експерти Інституту Горшеніна вважають, що інформація про створення широкої коаліції за участю Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів це "політичний блеф".

Як повідомив у коментарі УНІАН директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО, основним результатом SWOT-аналізу ситуації, проведеного сьогодні Інститутом Горшеніна, стала заява про те, що коаліція між ПР і БЮТ не відбудеться.

За словами К.БОНДАРЕНКА, «після проведеного мозкового штурму і детального аналізу повідомлень ЗМІ за останній місяць ми дійшли висновку, що у випадку з інформацією про нову коаліційну угоду ми маємо справу з політичним блефом і ретельно розробленою PR-кампанією".

Експерт зазначив, що впадають в очі декілька моментів: "Юлія ТИМОШЕНКО навряд чи схожа на політичного філантропа, щоб дарувати Віктору ЮЩЕНКУ або Арсенію ЯЦЕНЮКУ такого роду електоральний подарунок – адже створення коаліції істотно примножує їхні рейтинги. Не схожий на філантропа і Віктор ЯНУКОВИЧ – адже створення коаліції означатиме не лише внутрішній розкол у Партії регіонів, але й те, що партією, по суті, з цієї миті керуватиме Юлія Володимирівна. Фактор ЯНУКОВИЧА буде надійно поховано».

К.БОНДАРЕНКО також звернув увагу на проблему консолідації 300 депутатських голосів. «Не факт, що ця коаліція буде здатна набрати конституційну більшість, - заявив директор Інституту Горшеніна. – Тут, швидше, спрацює принцип «сиропу»: стакан цукру і стакан води не дадуть в сумі двох стаканів сиропу. Так само не можна говорити і про арифметичне об`єднання БЮТ і ПР – усередині фракцій існують свої групи дисидентів, і вони досить впливові».

За словами К.БОНДАРЕНКА, провівши аналіз, експерти Інституту Горшеніна зробили висновки, що інформація про широку коаліцію говорить, зокрема, про спроби деяких кандидатів у Президенти створити видимість загрози і мобілізувати громадськість на боротьбу для захисту демократії і підвищити свій рейтинг (знизивши при цьому рейтинги Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧА); про спробу Ю.ТИМОШЕНКО підіграти цим політикам і одночасно інформаційно оголосити «шах» В.ЮЩЕНКУ; про спробу деяких політиків усередині Партії регіонів взяти гору над «побратимами» і вирішити внутрішньопартійні проблеми.

В Інституті Горшеніна зазначили, що у всіх трьох випадках інформація про створення коаліції вигідна як елемент спланованої PR-кампанії, і цьому є певні докази.