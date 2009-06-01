Міноборони пішло в атаку на Дзеркало тижня

Спроби паплюження армії можна розцінити не інакше як інструмент для задоволення власних інтересів деяких політиків, наголошується у переданій агентству УНІАН заяві Управління прес-служби Міністерства оборони України.

”Останнім часом деякими засобами масової інформації продовжувалися сплановані системні інформаційні атаки, спрямовані на дискредитацію Міністерства оборони та Збройних сил України шляхом звинувачень у корупційних діяннях, зокрема, щодо зміни цільового призначення земель оборони”, - йдеться у заяві.

Зокрема, зазначають у Міноборони, одне з видань (“Дзеркало тижня” № 17 за 16-22 травня – УНІАН) звинуватило керівництво військового відомства у відмові від користування “майже 96 га земель Міноборони, більша частина з яких знаходиться у прибережній частині і є високоліквідним активом”.

У зв’язку з цим у Міноборони зазначили, що наприкінці минулого тижня за дорученням міністра оборони у селищі Чорноморському Комінтерновському районі Одеської області працювала робоча група військового відомства. Спільно з представниками органів місцевої влади, місцевими жителями і представниками ЗМІ було чітко продемонстровано позицію оборонного відомства щодо причин припинення користування земельними ділянками площею 96 гектарів та передачі їх до земель запасу Чорноморській селищній раді.

За даними Міноборони, з цих 96 гектарів майже 21 гектар є земельною ділянкою вздовж узбережжя, яка знаходиться у зоні інтенсивного зсуву і на якій терміново необхідно проводити берегоукріплювальні роботи. 30 гектарів – це площа, на якій у роки Великої Вітчизняної війни вела бої 412-та батарея, яка героїчно боронила Одесу та її морську фортецю, і на цій території заплановано спорудити меморіальний комплекс. Решту землі планувалося використати для будівництва житла для військовослужбовців розташованої поруч окремої механізованої бригади ЗСУ.

”Не зважаючи на такі контраргументи з боку керівництва Міністерства оборони, те ж видання продовжило “розігрувати карту” земельних відносин. Причому у наведених матеріалах звинувачення ґрунтувалися на копіях внутрішніх документів Міністерства оборони України, які мають однакові реєстраційні “вихідні” номери. Зокрема, №220/4557 від 3 грудня 2008 року”, - зазначають у відомстві.

У зв’язку з цим, Управління прес-служби Міноборони уповноважено роз’яснити, що в існуючій нині практиці діловодства оборонного відомства прийнято документам, призначеним різним адресатам, але оформленим в один день і за одною тематикою, присвоювати одні ж і ті самі номери. І така практика оформлення документів існує вже протягом декількох років.

”Так, 1 грудня 2006 року за одним вихідним номером №220/4904 за підписом міністра оборони (на той час Міноборони очолював Анатолій ГРИЦЕНКО – УНІАН) було направлено 12(!) листів на ім’я сільських голів районів Київської області про зміну цільового призначення земель оборони. Зокрема, сільським головам Биковні та Семиполок пропонувалося провести зміну цільового призначення земель оборони площею 6,51 гектарів та 20 гектарів відповідно, а сільському голові Гурівщини – 200 (!) гектарів”, - наголошують у Міноборони і додають, що “у грудні 2006 року дванадцять листів з Міністерства оборони за одним вихідним номером стосовно зміни цільового призначення земель оборони не викликали жодних звинувачень з боку контролюючих органів і шалених атак з боку “неупередженої” преси”.

Управління прес-служби Міністерства оборони заявляє, що “Збройні сили України є державною інституцією, які відповідно до Конституції України забезпечують оборону України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, і тому такі спроби паплюження армії можна розцінити не інакше як інструмент для задоволення власних інтересів деяких політиків”.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Дзеркало тижня» (№ 17 за 16-22 травня), Міністерство оборони замість проведення передбачених законом аукціонів з продажу військового майна передає землі, раніше зайняті військовими містечками, на користь місцевої влади.

Зокрема, у листі на ім’я голови Чорноморської сільради Комінтернівського району Одеської області міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ дає згоду на відмову від землекористування майже 96 га земель Міноборони, велика частина яких знаходиться в прибережній зоні і є високоліквідним активом.

У свою чергу, 20 травня голова Головного контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ заявив про масштабні зловживання у Міноборони у сфері землекористування.