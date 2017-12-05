В Раді заслуховують керівництво силовиків через ситуацію з Саакашвілі (відео)
Сам Саакашвілі та його прихильники перебувають біля будівлі парламенту.
Верховна Рада України заслуховує керівництво Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через ситуацію, яка склалася через затримання екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Михеїла Саакашвілі розвивалися надзвичайно швидко.
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Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли силовики. Пізніше речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що обшуки проводять співробітники ГПУ та СБУ.
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Сам Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі та погрожував стрибнути, однак врешті-решт там його затримали правоохоронці та посадили в машину. В СБУ пояснили, що Саакашвілі затримано у рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.
Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.
При цьому прихильники політика влаштували сутички під будівлею, а потім почали блокувати рух машини з Саакашвілі. За кілька годин вони змогли звільнити політика, після чого колоною усі разом з Саакашвілі рушили до будівлі Верховної Ради.