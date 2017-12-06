Прихильники Саакашвілі після спроби штурму збирають бруківку і складають шини (фоторепортаж)

Народний депутат Семен Семенченко закликав прихильників Михеїла Саакашвілі після спроби штурму їхнього наметового містечка поліцією до оборони прямо на місці.

"Вони нас бояться більше, тримаємо оборону й не відходимо", - кричав нардеп, слова якого передає "Страна".

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Всього, за приблизними даними, зібралося близько 50 осіб. Вони склали шини перед барикадами й назбирали бруківки.

Крім того, прихильники Саакашвілі озброюються підручними засобами, від дерев'яних палиць до вогнегасників.

Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі.

Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.