Прихильники Саакашвілі після спроби штурму збирають бруківку і складають шини (фоторепортаж)
Прихильники Саакашвілі озброюються підручними засобами, від дерев'яних палиць до вогнегасників.
Народний депутат Семен Семенченко закликав прихильників Михеїла Саакашвілі після спроби штурму їхнього наметового містечка поліцією до оборони прямо на місці.
"Вони нас бояться більше, тримаємо оборону й не відходимо", - кричав нардеп, слова якого передає "Страна".
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Всього, за приблизними даними, зібралося близько 50 осіб. Вони склали шини перед барикадами й назбирали бруківки.
Крім того, прихильники Саакашвілі озброюються підручними засобами, від дерев'яних палиць до вогнегасників.
Як повідомляв УНІАН, у Маріїнському парку відбулася спроба штурму наметового містечка активістів, які підтримують Міхеїла Саакашвілі.
Представників правоохоронних органів було близько сотні. Протестувальники почали захищатися від правоохоронців петардами. Останні застосували сльозогінний газ й повалили паркан. У відповідь люди почали бити їх дерев'яними і металевими брусками - правоохоронці відступили.