У Литвина кажуть, що кулуарні переговори не освячуватимуть

Блок Литвина виступає проти кулуарних домовленостей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Верховної Ради заступник керівника фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він наголосив, що фракція виступає «за розширення бази відповідальності і в парламенті, і в політикумі в цілому».

Водночас депутат підкреслив, що фракція не буде «освячувати домовленості, які робляться у такому режимі (кулуарні домовленості – УНІАН)».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ наголосив, що фракція Блоку Литвина виступає за те, що «країна не може ділитися на дві політичні сили, на дві системи, на дві імперії».

Він зауважив, що розширення бази відповідальності в парламенті - це «питання і вимога часу».

«Кулуарні домовленості – це удар по розширенню такої спільної відповідальності», - підкреслив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За словами депутата, вчорашній день показав, що із 37 питань лише 2 були прийняті у парламенті силами трьох фракцій, які сьогодні входять у коаліцію, тому необхідно, щоб коаліція була розширена.