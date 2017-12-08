У МОН розповіли про переможний для України висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту

У Міністерстві освіти і науки України назвали висновок Венеційської комісії (ВК, Комісія) стосовно мовної статті Закону «Про освіту» збалансованим та конструктивним.

Як йдеться в заяві відомства на його офіційному сайті, рішення ВК може сприяти деталізації ст.7 у Законі «Про загальну середню освіту», а також «погоджується з рекомендацією про видовження перехідного терміну для імплементації».

«МОН вітає послідовну позицію Комісії в питанні місця й ролі державної мови в освітньому процесі. Визначальна роль державної мови не може піддаватись сумнівам та повністю відповідає всім міжнародно-правовим інструментам міжнародних та регіональних організацій. Ми вдячні Венеціанській комісії за підтвердження цієї позиції», – йдеться у заяві.

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Міносвіти підкреслює, що найголовніша теза висновку полягає в тому, що стаття 7 є рамковою та підлягає подальшій деталізації, зокрема у Законі «Про загальну середню освіту». «Ми цілком згодні з цим твердженням. Спільно з національними громадами МОН працюватиме над подальшою розробкою різних підходів до навчання меншин, з урахуванням їхніх освітніх потреб. Основна ціль – забезпечити достатній рівень володіння як державною, так і рідною мовами», – пояснили у міністерстві.

Відомство висловило Комісії вдячність за прийняття аргументації української сторони «щодо закидів, ніби мовна стаття Закону «Про освіту» звужує права представників національних меншин».

«ВК підкреслила, що питання змісту і обсягу прав відносяться виключно до компетенції Конституційного Суду України. Низка питань застосування мов має вирішуватись спеціальними законами. А отже, звинувачення збоку Угорщини не підтримані», – зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що одна з важливих рекомендацій Комісії – видовжити перехідний період для імплементації статті. «Так, наразі Закон «Про освіту» вказує, що повноцінно в силу мовна стаття має вступити в 2020 році. Міністерство освіти і науки України погоджується, що з педагогічної точки зору продовження перехідного періоду є обґрунтованим і повністю підтримає цю рекомендацію. Комісія також підкреслила, що Україна має максимально широко використати можливості пункту 4 статті 7, що МОН і планує зробити», – наголошується в заяві.

МОН констатує, що Венеціанська комісія прийняла значну кількість зауважень української сторони, «а наш запит на підготовку аналізу українського законодавства на його відповідність існуючим міжнародно-правовим стандартам було опрацьовано у стислі терміни».

«Україна готова й надалі співпрацювати з відповідними експертними органами Ради Європи задля розвитку законодавчої бази в сфері забезпечення прав національних меншин. Крім того, Україна закликає партнерів-сусідів до конструктивного діалогу», – додали у відомстві.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Венеціанська комісія відхилить ключову вимогу Будапешта щодо українського закону про освіту й у цілому підтримає Україну.