ЗМІ дізналися про наміри Венеціанської комісії підтримати Україну в конфлікті з Угорщиною

Венеціанська комісія відхилить ключову вимогу Будапешта щодо українського закону про освіту й у цілому підтримає Україну.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Угорщина готується до поразки: що змінить рішення "Венеціанки" у мовному конфлікті" з посиланням на європейських та українських посадовців у Брюсселі, Києві та в Будапешті, які бачили не публічні рекомендації Венеціанської комісії.

"Венеціанка" підтвердить, що Україна не лише може, але й повинна просувати краще знання державної мови усіма громадянами – в тому числі тими, хто належить до національних меншин" - йдеться у статті.

Крім того, Венеціанська комісія визнає якісніше та повніше вивчення української мови "легітимною й похвальною метою" держави.

При цьому експерти "Венеціанки" виступлять з критикою того, що "мовна стаття" освітнього закону була змінена в останній момент, без консультацій.

"Однак це не означає, що ст. 7 закону необхідно змінювати чи скасовувати – у рішенні Венеціанської комісії це окремо підкреслюється" - наголошується у статті.

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"Венеціанка" таким чином визнає, що нинішнього формулювання сьомої статті закону цілком достатньо для організації навчання таким чином, щоби воно було організовано "більш дружнім чином" у ставленні до меншин.

"Є очікування, що Україні все ж дадуть кілька рекомендацій щодо змін – але більшість із них можна буде впровадити через ухвалення закону "Про середню освіту" – йдеться у статті.

Водночас, на користь Угорщини будуть винесені рекомендації Україні подовжити перехідний період до початку повноцінної дії мовної норми, а також зробити виняток для приватних шкіл, у яких навчання може проводитися виключно мовою меншини.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії. Її висновки будуть оприлюднені орієнтовно 11 грудня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що через мовні положення українського закону про освіту Угорщина блокуватиме всі кроки зі зближення України та ЄС в рамках програми «Східне партнерство» і будь-які ініціативи, що сприяють євроінтеграції України, а також ініціюватиме перегляд Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, Сійярто заявив, що Будапешт вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти України, якщо Київ не внесе зміни до мовних положень закону про освіту.