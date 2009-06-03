УНП вийде з коаліції, якщо БЮТ зважиться на переворот

Українська народна партія терміново відкличе своїх представників з парламентської більшості в разі внесення БЮТ та Партією регіонів законопроекту про зміни до Конституції у Верховну Раду.

Про це йдеться в заяві УНП, яку затверджено одноголосно на Правлінні партії, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

УНП наголошує, що «в разі юридичного підтвердження намірів БЮТ здійснити конституційний переворот, партія знімає з себе відповідальність за дії сьогоднішнього складу уряду, оскільки входила до парламентської коаліції на абсолютно інших політичних засадах».

Українська народна партія «категорично заперечує проти нової конституційної і політичної реальності, яку моделюють лідери Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко», – наголошується в заяві.

УНП «розцінює проект БЮТ та ПР про ліквідацію норми про виборність Президента України на прямих всенародних виборах як спробу узурпації влади, спрямовану на обмеження народного суверенітету». «Після фактичної ліквідації інституту президентства, коаліція Партії регіонів і Блоку Юлії Тимошенко отримує всю повноту влади в державі», – констатується в документі. «Саме під політичний проект так званої «широкої коаліції» БЮТ та ПР планується змінити Конституцію України», - впевнені в УНП.

«Ліквідація незалежного інституту президентства призведе до знищення системи «стримань і противаг» в механізмі державного управління», - вважає УНП. На думку представників цієї партії, «олігархічні групи, які стоять за БЮТ та ПР, стануть повноправними господарями в Верховній Раді України». «Контролюючи мега-більшість парламенту, а також Кабмін, олігархи розпочнуть масштабний процес приватизації державних об’єктів, а також переділ уже приватизованої власності», констатується в партійній заяві. Водночас «парламентська мега-більшість без будь-яких перешкод, - як то президентське вето, зупинення постанови уряду або проведення референдуму з президентської ініціативи, – прийматиме закони і постанови, що суперечать національним інтересам України». При цьому УНП «не сумнівається в антиукраїнських цілях БЮТ, лідерка якої підписала ганебні для України газові угоди 19 січня, а також Партії регіонів, яка відверто декларує проросійські гасла».

Українська народна партія вважає, що «за умови коригування Конституції більшістю БЮТ та ПР Україна незабаром може втратити ті здобутки демократії, які надала їй державна незалежність».