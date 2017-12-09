Затримання Саакашвілі у Києві: протестувальники перекрили вулицю під управлінням СБУ

Біля управління СБУ на пер. Аскольдовому 3-А зібралися прихильники екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Станом на опівночі протестувальники активізувалися і почали блокувати вулицю поруч з будівлею управління СБУ, повідомляє "112 Україна".

"Людей поруч з Аскольдовым провулком стає все більше. Ситуація змінилася таким чином, що мітингувальники перекрили вул. Івана Мазепи від метро "Арсенальна" до готелю "Салют". Дана вулиця перекрита. Фактично, майже кожен провулок заповнений працівниками поліції, спецназівцями, нацгвардейцами", - повідомляє кореспондент.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Прихильники Саакашвілі собраись під управлінням СБУ, куди його доставили. Будівлю оточили силовики, приїхав автобус з Нацгвардією.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).