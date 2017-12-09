Адвокат: суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок

Суд з обрання запобіжного заходу затриманому лідеру партії "Рух нових сил" Михеилу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня, повідомляє ZN.ua з посиланням на заяву одного з адвокатів Павла Богомазова.

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"За попередньою інформацією, швидше за все він (Саакашвілі, - ред.) на вихідних буде знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. І я так думаю, що справа в Печерському суді буде розглядатися в понеділок. Це те, що мені сказав слідчий", - повідомив адвокат.

Він також заявив про те, що при затриманні політика було дуже багато порушень.

Також Богомазов зазначив, що після закінчення 72 годин з моменту затримання: "Ми можемо тоді вимагати, щоб його відпустили, тому що це незаконне утримання. Але ми прекрасно розуміємо, що державні органи це ігнорують".

Як повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, при обранні запобіжного заходу Саакашвілі прокурори клопотатимуть про домашній арешт з носінням електронного браслета.

"Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого Саакашвілі у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслета" – написала вона на своїй сторінці в Facebook.