Жодних змін до мовної статті закону про освіту не вноситиметься – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що жодних змін до мовної статті закону про освіту вноситись не буде. Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він сказав на конференції до Дня місцевого самоврядування у Львівській області.

Читайте такожВенеціанська комісія закликала Україну внести зміни у закон про освіту щодо російської мовиЗа його словами, положення сьомої статі закону про освіту стали предметом дискусії не лише в Україні, а й у міжнародному товаристві.

Голова українського парламенту повідомив, що мав розмову з представниками Венеційської комісії.

«І було узгоджено, що сьома стаття закону «Про освіту» змінюватись не буде. Вона залишиться в ухваленій редакції», - наголосив він.

Голова парламенту нагадав, що перед ухваленням закону «Про освіту» відбувалися круглі столи, учасники яких не могли дійти спільної думки, «тому під час розгляду «закону про освіту» ним було створено робочу групу, завдяки чому змогли вийти на компромісне формулювання, яке з одного боку, захищає мову національних меншин, а з іншого - робить обов’язковою умовою для всіх вивчення державної мови».

Парубій вважає, що для Верховної Ради нинішнього скликання питання національної ідентичності, історичної пам’яті стало одним із ключових завдань, у тому числі і для нього як голови парламенту.

Парубій наголосив, що «коли ми говоримо про війну з російською імперією, то розуміємо, що війна спочатку йде за розум і душі людей, а потім ідуть танки». «І якщо ми не зможемо здобути перемогу за серця і душі наших людей, нам буде дуже важко перемогти у війні», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня, мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Згідно із законом, особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону «Про освіту» на розгляд Венеціанської комісії.

8 грудня Венеціанська комісія оприлюднила висновок, згідно з яким рекомендувала українській владі збалансувати положення мовної статті.

Також Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.