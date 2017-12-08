Угорщина відреагувала на висновок Венеціанської комісії щодо українського закону про освіту

Україна має імплементувати всі зауваження Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської комісії) до мовної норми свого закону про освіту, заявляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ МОН розповіли про переможний для України висновок Венеціанської комісії щодо закону про освіту«Ті права, які вже мають національні меншини не можуть бути відібрані. Це принципове й фундаментальне питання, передбачене конвенціями ООН і Ради Європи, а також заключною заявою саміту «Східного партнерства». По-друге, ми можемо бути задоволені будь-чим, що пов’язане із законом про освіту, але тільки у випадку, якщо цим задоволена й угорська нацменшина. Я сказав прем’єр-міністрові Гройсману, що, якщо ви робите такі фундаментальні зміни в законі, які можуть мати вплив на меншини, то ви попередньо мали б провести всі необхідні серйозні консультації, чого зроблено не було. І по-третє, Україна має повністю імплементувати всі зауваження і думки Венеційської комісії, що, як я зрозумів, Україна має намір зробити», – заявив Сійярто після зустрічі з представниками України на засіданні Ради асоціації у Брюсселі.

Раніше прес-служба Міністерства освіти і науки з посиланням на висновки Венеціанської комісії повідомила, що комісія рекомендує Україні продовжити перехідний період для застосування мовної статті закону «Про освіту». Наразі закон «Про освіту» визначає, що повноцінно набути чинності мовна стаття має у 2020 році.

Міносвіти погоджується, що з педагогічної точки зору продовження перехідного періоду є обґрунтованим, і повністю підтримує цю рекомендацію.

Комісія також наголошує, що Україна має «максимально широко» використати можливості п. 4 ст. 7 закону про освіту, який передбачає, що у закладах освіти можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Євросоюзу. У Міносвіти заявили, що планують дотриматися і цієї рекомендації.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту» набрав чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких країнах.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Ст. 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії.