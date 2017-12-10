У Саакашвілі закликали до проведення міжнародної експертизи "плівок Курченка"

Якби у влади були реальні докази зв’язку Міхеіла Саакашвілі з Курченком, то вони б крутили їх цілодобово.

Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе. На його думку, показані у Верховній Раді плівки – це монтаж.

«Уявіть собі масштаб Саакашвілі, а хто такий Курченко. Олігарх-втікач це та людина, яка була символом влади Януковича. До чого влада намагається прив’язати Саакашвілі. Є велика справа щодо злочинної групи Януковича, але вона так погано зроблена, що через певний час розвалиться в судах. Виявляється, що по цій справі Саакашвілі вступив в злочинну змову з організацією для того, аби скинути владу в Україні. Ось логіка цієї справи», – зазначив Сакварелідзе.

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За словами політика, влада намагається прив’язати Саакашвілі до організації Януковича, не маючи жодних доказів, крім сфабрикованих, які розіб’є будь-яка міжнародна експертиза.

«Давайте призначимо експертизу, але не в нас в МВС чи інших продажних агентствах, а міжнародну в Британії і Америці. Давайте почекаємо і побачимо. Вона скаже про оприлюднені плівки, що це монтаж. Повірте мені, вони так ретельно до цього готувались, що якщо б у них було б щось, то Луценко це крутив би 24 години на добу», – переконаний колишній заступник генпрокурора.

Сакварелідзе запевнив, що Саакашвілі дійсно ніколи не контактував з Курченком.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 8 грудня Саакашвілі затримали й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.