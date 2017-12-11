Саакашвілі пересадили з лави підсудних за склом до адвокатів

У Печерському районному суді Києва екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі пересадили з лави підсудних за склом на лаву до адвокатів.

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Як передає кореспондент УНІАН, перед початком розгляду справи адвокати екс-президента Грузії зачитали клопотання, аби під час розгляду справи Саакашвілі сидів поряд з ними. «Просимо вивільнити Саакашвілі з клітки-акваріуму. Вважаємо, що він не є злочинцем, і перебування в таких умовах принижує його честь та гідність. Клопочемо, аби він перебував поруч зі своїми адвокатами», - заявив адвокат Руслан Чорнолуцький.

Суддя задовольнила клопотання, і наразі Саакашвілі перебуває на лаві поруч зі своїми захисниками.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня й доправили до слідчого ізолятора СБУ.

Прокурори проситимуть суд обрати йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.