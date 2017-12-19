Протистояння Саакашвілі українській владі йде на користь лише Кремлю – екс-посадовець Пентагону

Протистояння Саакашвілі з владою України йде на користю Кремлю, а сам він не є гідним речником для абсолютно реального обурення українців.

Про це в інтерв'ю Грузинській службі "Голосу Америки" заявив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

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"Український народ втомився від корупції, і корупція, на жаль, за останній рік тільки посилилася. Вважаю, що США і Європейський Союз більше зосередилися на власних внутрішніх проблемах і менше уваги звертали на Україну. Зменшився тиск на уряд України з вимогами на практиці втілювати забов'язання щодо боротьби з корупцією, взяті перед Вашингтоном, Брюсселем та МВФ. Це прикро. Але я не думаю, що Міхеїл Саакашвілі - це правильний речник для цих аргументів".

Карпентер відзначив, що Саакашвілі є суперечливою постаттю і вживав недемократичні методи у боротьбі проти політичної опозиції у Грузії.

"Він є надто суперечливою постаттю. Він однозначно викликає полярні реакції у Грузії. Він здійснив реальні глибокі реформи, але у той же час використовував державний апарат, аби переслідувати опозицію у спосіб, який не відповідає практиці демократії. Така особа, як Саакашвілі - не думаю, що він правильна особа для того, щоб представляти обурення українців".

Директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті також вважає, що боротьбу з корупцією в Україні мав би очолити український лідер.

"Я думаю, що його протистояння з українською владою йде на користь лише Кремлю. Я не думаю, що це добре для українського громадянського суспільства, чи для верховенства права. Є чимало достойних українців, які могли би очолити боротьбу з корупцією, і я думаю, що вони і мають це зробити. Це велике та серйозне питання. Саакашвілі правильно ідентифікував проблему, але він не є тою людиною, яка має уособлювати цей рух", - відзначив Майкл Карпентер.