У Білорусі пояснили, чому голосували проти резолюції ООН щодо Криму

Міністерство закордонних справ Білорусі пояснило відмову підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)».

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Білорусі.

"Дійсно, ми проголосували проти цієї резолюції", - заявив начальник відділу прес-служби МЗС Білорусі Андрій Шупляк.

"Білорусь завжди голосувала проти будь-яких країнових резолюцій. Це наша принципова позиція. Ми на власному досвіді знаємо, що таке спроби штучної політизації, роздування проблем, яких у реальності немає в суспільстві й державі", - додав він.

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При цьому дипломат сказав, що Генасамблея ООН не є місцем для обговорення і прийняття подібних країнових документів.

"Голосування проти країнових резолюцій – це не свідчення бездушності Білорусі до занепокоєння їх ініціаторів. Наше голосування проти цього інструменту – це спроба привернути увагу до його не лише неефективності, а й до його руйнівності. Без наполегливого пошуку шляхів і можливостей до зближення позицій, за рамками обвинувальних резолюцій, вирішення існуючих проблем не знайти", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, за оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)" проголосували 70 країн, утрималися 76 країн, проти проголосували 26, в тому числі Росія, Вірменія, Білорусь, Сербія, Китай, Індія Казахстан.