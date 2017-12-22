Порошенко виступає за посилення санкцій проти РФ, аби посадити її за стіл переговорів

Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне посилювати санкції проти Російської Федерації, аби посадити її за стіл переговорів для припинення агресії в Україні. Про це глава держави сказав під час виступу з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України.

"Хочу сказати, що не існує кращого шляху до відновлення в Росії бодай якоїсь поваги до міжнародного права, ніж міжнародні санкції, замороження активів, заборона на відвідання цивілізованих країн тим, хто безпосередньо несе відповідальність за агресивну політику цієї держави. Я переконаний, що саме цим шляхом треба і надалі йти, поступово розширюючи міжнародну коаліцію підтримки нашої держави та посилення санкцій не як форми відповідальності, а як форми мотивації запрошення до круглого столу для того, щоби припинити цю агресивну політику", - наголосив Порошенко.

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Раніше стало відомо, що Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії.