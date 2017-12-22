Інтеграція до ЄС та НАТО має поставити крапку в спробах Москви повернути Україну до своєї сферу впливу - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що українська інтеграція до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) повинна поставити крапку в спробах Москви повернути Україну в російську сферу впливу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України.

Порошенко наголосив, що ніхто не знає краще підступність російського режиму, ніж українці.

"Тому нашою історичною місією, очевидно, є і має бути, щоб ми на передовій боротьбі цивілізованого світу з російським імперіалізмом демонстрували свої найкращі якості, і тому нашим з вами дипломатам є завдання зробити все від нас залежне для того, щоб успішна інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури назавжди поставила крапку в спробах Москви повернути нас в свою, як вони вважають, сферу впливу", - заявив президент.

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"Хочу ще раз нагадати слова: "Геть від Москви, від будь-якої Москви, червоної і білої, від будь-якого російського режиму, царського, демократичного, більшовицького, від усякого імперського єднання". Це слова іншого українського дипломата часів Української Народної Республіки Максима Славінського. І ці слова є сьогодні, як ніколи, актуальними. Наші з вами зусилля мають бути спрямовані на об'єднання зусиль демократичного світу навколо протистояння російському агресору, як і на те, щоб агресор поніс заслужену відповідальність за свої безвідповідальні дії", - наголосив глава держави.

"Те, що сьогодні робить Росія, вже було. Нічого нового, тому, спираючись на свій історичний досвід, світ має зрозуміти, що очікувати від Москви чудесного переродження в демократію абсолютно марно, так само марно, і як її умиротворити. Просто недалекоглядно. Нічого більше Росія не боїться так, як міжнародної єдності і солідарності. Також сильної, успішної, демократичної України", - додав президент.