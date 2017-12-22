Інтеграція до ЄС та НАТО має поставити крапку в спробах Москви повернути Україну до своєї сферу впливу - Порошенко
Порошенко наголосив, що ніхто не знає краще підступність російського режиму, ніж українці.
Президент України Петро Порошенко наголошує, що українська інтеграція до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО) повинна поставити крапку в спробах Москви повернути Україну в російську сферу впливу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу з нагоди 100-річчя дипломатичної служби України.
Порошенко наголосив, що ніхто не знає краще підступність російського режиму, ніж українці.
"Тому нашою історичною місією, очевидно, є і має бути, щоб ми на передовій боротьбі цивілізованого світу з російським імперіалізмом демонстрували свої найкращі якості, і тому нашим з вами дипломатам є завдання зробити все від нас залежне для того, щоб успішна інтеграція України в європейські та євроатлантичні структури назавжди поставила крапку в спробах Москви повернути нас в свою, як вони вважають, сферу впливу", - заявив президент.
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"Хочу ще раз нагадати слова: "Геть від Москви, від будь-якої Москви, червоної і білої, від будь-якого російського режиму, царського, демократичного, більшовицького, від усякого імперського єднання". Це слова іншого українського дипломата часів Української Народної Республіки Максима Славінського. І ці слова є сьогодні, як ніколи, актуальними. Наші з вами зусилля мають бути спрямовані на об'єднання зусиль демократичного світу навколо протистояння російському агресору, як і на те, щоб агресор поніс заслужену відповідальність за свої безвідповідальні дії", - наголосив глава держави.
"Те, що сьогодні робить Росія, вже було. Нічого нового, тому, спираючись на свій історичний досвід, світ має зрозуміти, що очікувати від Москви чудесного переродження в демократію абсолютно марно, так само марно, і як її умиротворити. Просто недалекоглядно. Нічого більше Росія не боїться так, як міжнародної єдності і солідарності. Також сильної, успішної, демократичної України", - додав президент.