Аграрна партія стала одним із лідерів виборів до ОТГ 24 грудня - попередні результати

На виборах до об’єднаних територіальних громад, які відбулися сьогодні, 24 грудня, у 51 об’єднаній громаді в 17 областях України, Аграрна партія стала одним із переможців серед 42 партій, які брали участь у кампанії. Такі дані попереднього підрахунку голосів, зробленого штабом партії.

Аграрна партія покращила свій результат порівняно з попередніми виборами в ОТГ, котрі відбулися 29 жовтня 2017 року, та отримала рівномірну підтримку в усіх регіонах. Також її активно підтримали виборці у містах.

Найбільшу підтримку – близько 30% голосів виборців – кандидати від Аграрної партії здобули, за попередніми даними, у Чернігівській, Київській, Волинській, Вінницькій, Одеській областях.

Лідер Аграрної партії Віталій Скоцик подякував виборцям за те, що, незважаючи на складні погодні умови, вони активно голосували, і заявив, що у партії результатом задоволені. Разом з тим, він міг бути вищим, якби кандидати від влади та спонсоровані олігархатом політики не використовували брудних технологій.

«Нашим кандидатам погрожували фізичною розправою і знімали з виборів через корумповані суди. Проти нас розповсюджували різного роду «чорнуху» навіть у «день тиші». Рівень застосування адмінресурсу і підкупу виборців буквально зашкалював. Однак те, що справжні лідери, попри тиск, усе ж наважились іти від Аграрної партії, показує, що політичної самоорганізації суспільства уже не спинити. І висока підтримка кандидатів від Аграрної партії на виборах до ОТГ – це ознака того, що політична система країни якісно змінюється», - прокоментував результати виборів Віталій Скоцик.

Усього на цих виборах партія висувала 713 кандидатів у депутати та 8 претендентів на посади голів ОТГ. Партія брала участь у виборах до 47 ОТГ із 51-єї.

Це уже четверті вибори, на яких Аграрна партія входить у число переможців, при цьому відсоток підтримки постійно зростає.

«Вироблення ідей, сенсів, програм і реформаторських рішень починається саме з місцевого рівня, де утверджуються лідери, що працюють, а не грабують. І поступово з цього джерела піднімається справжня повінь змін. Олігархічні проекти відійдуть у минуле, і їм на зміну прийдуть справжні всенародні партії. Тільки такі політичні сили нової формації здатні оновити парламент і реалізувати довготривалу стратегію розвитку України», - говорить Віталій Скоцик.

За результатами моніторингу виборчого процесу, на цих виборах явка виборців була чи не найбільшою за останній час – близько 55%.

Нагадаємо, на перших місцевих виборах до 201 ОТГ 29 жовтня Аграрна партія посіла третє місце – 419 її кандидатів стали депутатами. Із них 391 депутат висувався партією – це 12,1% від числа усіх обраних депутатів, що висувалися партіями. Ще 28 членів Аграрної партії перемогли як самовисуванці. В органах місцевого самоврядування уже працює понад 4 тисячі депутатів від Аграрної партії.