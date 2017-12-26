У МІП назвали основні проблеми відновлення українського мовлення на Донеччині

У Міністерстві інформаційної політики назвали основні проблеми на шляху відновлення українського телевізійного та радіомовлення в Донецькій області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це розказала аналітик Мінінформполітики Юлія Каплан під час презентації аналітичної доповіді «Стан інформаційного простору Донецької області: виклики і переспективи».

«В результаті аналізу ми визначили, що основні проблеми, які потребують розв'язання, – перше, це покриття українським теле- та радіомовленням непідконтрольних територій, друге – усунення “білих плям”, які залишилися на непідконтрольних територіях Донецької області, третє – нейтралізація мовлення заборонених телеканалів з боку непідконтрольних територій і створення належного контенту для жителів підконтрольних і непідконтрольних територій”, – сказала вона.

Заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова наголосила, що на сьогодні для відновлення мовлення є традиційна система – це вежі та передавачі.

“Вона є пріоритетною. Всі інші беруться до уваги, втім про їх реалізацію поки зарано говорити”, – додала вона.