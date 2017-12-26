В зоні АТО почне мовлення новий донецький телеканал

Новий місцевий телеканал «Донеччина-TV» у першому кварталі 2018 року почне супутникове мовлення в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, повідомив на своїй сторінці в Facebook член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

Читайте такожУкраїна з наступного року розширить теле - і радіотрансляції на КримЗа його словами, рішення прийнято Комісією з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики.

«Прийнято рішення про видачу супутникової ліцензії комунальному підприємству Донецької обласної ради «Регіональна телерадіокомпанія «Регіон-Донбас».

Новий супутниковий телеканал називатиметься «Донеччина-TV», написав він.

Костинський зазначив, що в першому кварталі наступного року сигнал телеканалу зможуть отримувати жителі непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

Також він повідомив, що на території Луганської області почне мовлення львівський телеканал «Перший Західний».

«Національна рада надала новий дозвіл на тимчасове аналогове мовлення в Луганській області телеканалу «Перший Західний» (Львів-ТБ)», - написав Костинський.

За його словами, львівський телеканал замінить місцевий телеканал «ІРТА», який відмовився від мовлення в місті Сватове, Біловодську та Марківці.

Також він повідомив, що "Перший Західний" веде мовлення в цифровому стандарті з Бахмутівської вежі в напрямку Луганська.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Верховна Рада ввела спрощену процедуру надання дозволів на тимчасове телерадіомовлення в зоні АТО і районах поблизу Криму.

Наприкінці серпня Нацрада з телерадіомовлення видала ліцензії на мовлення на території проведення АТО радіостанціям «Радіо М», «Армія FM» і «Тризуб ФМ».