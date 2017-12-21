РФ хоче звільнити себе від ролі розпалювача конфлікту на Донбасі - місія США

Російська Федерація своїм рішенням про вихід із Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) прагне вивільнити себе від ролі розпалювача конфлікту на Донбасі. Про це заявив сьогодні тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн на засіданні Постійної ради Організації у Відні, повідомляє американська місія при ОБСЄ.

Читайте такожВ ЄС відреагували на різке загострення на Донбасі: закликали Росію вплинути на бойовиків та відновити СЦККДипломат заявив, що Сполучені Штати глибоко стурбовані оголошенням Російської Федерації про вихід із СЦКК.

За його словами, американська місія також поділяє занепокоєння стосовно відсутності миру на Донбасі.

"Чому Росія в односторонньому порядку відмовилась від механізму, який довів свою ефективність в проведенні переговорів щодо локального припинення вогню?", - заявив Кемієн.

"Незважаючи на свій обмежений вплив, Спільний центр з контролю та координації був двостороннім каналом з ведення переговорів щодо припинення вогню, аби дозволити робітникам ремонтувати інфраструктуру та надавати допомогу цивільному населенню", - заявив дипломат.

"Висновок, який можна зробити з цього вчинку чіткий: Російська Федерація прагне вивільнити себе від ролі розпалювача конфлікту, яку вона відіграє у українській кризі. Виходячи в односторонньому порядку з СЦКК, Росія фактично робить її неефективною та наражає цивільне населення і наших спостерігачів ОБСЄ до посилення небезпеки", - заявив Кемієн.

Також він зауважив, що СЦКК відповідальна за сприяння у забезпечення безпеки і охорони спостерігачів ОБСЄ.

"Ми приєднуємось до багатьох інших країн, які закликають Росію припинити атаки на сході України та негайно відновити роботу СЦКК", - сказав дипломат.

"Ми вважаємо особливо вражаючим той факт, що у той же день, коли Росія вийшла з СЦКК, її сили бомбардували Новолуганське ракетами, поранивши 8 цивільних та зруйнувавши десятки будівель, школу та дитячий майданчик. Бойові дії на Донбасі продовжуються посилюватися та досягли аналогічного рівня, який спостерігався у січні та лютому 2017 року", - додав він.

Крім того, він наголосив, що з боку Росії не спостерігається жодного сигналу, що вона та її ставленики зацікавлені у захисті вразливих об'єктів інфраструктури, які обслуговують потреби цивільного населення по обидва боки лінії розмежування.

"Хоча ситуація з безпекою дійсно жахлива, шлях для просування існує. Мінські угоди, у повному об'ємі, слугують основою для мирного урегулювання на Донбасі. Росія, яка є стороною угод, як і раніше не бажає здійснити перші кроки у створенні умов для виконання угод. Поки цього не відбудеться, конфлікт продовжуватиметься", - наголосив Кемієн.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в МЗС РФ заявили, що Росія припиняє роботу своїх представників в СЦКК через «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців» до російських військових.

Також у МЗС РФ зазначили, що ще однією причиною відкликання російських офіцерів з СЦКК є введення Україною з 1 січня 2018 року нового порядку в'їзду і перебування громадян Росії.

У МЗС України вважають, що це рішення РФ істотно підриває Мінські угоди.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів посіли бойовики.

20 грудня представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов: «затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо».