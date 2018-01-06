Замах на Осмаєва та Окуєву: посол розповіла, чому Британія не розглядає безвіз з Україною

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф пояснила, чому її країна не бачить можливостей для візової лібералізації з Україною найближчим часом

В інтерв'ю "Новому времени", посол заявила, що крім усього іншого, це питання ускладнене недавнім прецедентом, коли паспорт громадянина України незаконно отримав громадянин іншої держави - той самий, який стріляв у чеченських добровольців АТО Адама Осмаєва та Аміну Окуеву.

"Ми тепер чекаємо належного розслідування цього факту, щоб переконатися в тому, що процес видачі віз в Україні захищений і безпечний. Оскільки в іншому випадку лібералізація загрожує вже Великобританії та безпеці її громадян", - заявила Джудіт Гоф.

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Як відомо, відразу ж після першого замаху на Адама Осмаєва та Аміну Окуеву в Києві, який відбувся 1 червня, нардеп від Народного фронту і член колегії МВС Антон Геращенко заявляв, що кілер, який напав на них, отримав українські документи у лютому 2016 року.

"Буквально протягом п'яти днів він оформив собі і паспорт громадянина України, і закордонний паспорт, і довідку про ідентифікаційний код", - стверджував Геращенко.