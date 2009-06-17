Ющенко написав лист Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований ситуацією у сфері надрокористування.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Глава держави у листі наголошує, що суцільне ігнорування владою проблем у сфері надрокористування стримує розвиток геологічної галузі, призводить до нераціонального використання надр та створює передумови для корупції.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що урядом не виконано завдання, визначені Указом Президента України від 28 лютого 2008 року №173 «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин».

Зокрема, досі не внесено на розгляд Верховної Ради проект нової редакції Кодексу України про надра, законопроекти про впровадження спрощеного порядку надання земельних ділянок для потреб, пов`язаних з користуванням надрами щодо видобування корисних копалин загальнодержавного значення та про уточнення умов проведення та критеріїв визначення переможців конкурсів на укладення угод про розподіл продукції. Крім того, глава держави підкреслює, що до цього часу не визначено порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2009 році.

Президент зазначає, що щорічне зволікання уряду з прийняттям таких рішень призводить до припинення процедури видачі цих дозволів щонайменше на 3-5 місяців, внаслідок чого на сьогодні залишаються нерозглянутими близько 1 тис. заявок суб`єктів господарювання про надання надр у користування.

В.ЮЩЕНКО просить забезпечити невідкладне вирішення порушених проблемних питань, насамперед негайно унормувати питання надання спеціальних дозволів на користування надрами.