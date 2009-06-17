Вінський заявив про вихід з партії Тимошенко

Міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ має намір подати заяву про вихід з партії “Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

“Безумовно, однозначно працювати в партії, де такий лідер, я не буду. Сьогодні я подам заяву про вихід з партії “Батьківщина”, - cказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому він повідомив, що його заява про відставку означає, що він має намір вести активну політичну діяльність. Водночас Й.ВІНСЬКИЙ ще раз підкреслив, що не має наміру балотуватися у Президенти.

“Ця прес-конференція – моє повернення у політику. Я не маю наміру миритися з ситуацією у виконавчій владі, ...буду вимушений вести активну політичну діяльність”, - сказав він.

На запитання, до якої політичної сили він хоче приєднатися чи ж має намір створити свою, міністр відзначив, що поки що не мав часу осмислити ситуацію, тому не може відповісти на це запитання.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Сьогодні, 17 травня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".

Довідка УНІАН. Й.ВІНСЬКИЙ вступив до «Батьківщини» та був обраний заступником голови цієї політичної партії після того, як восени 2006 року його було виключено з лав СПУ за критику входження соціалістів до складу коаліції з Партією регіонів і комуністами.