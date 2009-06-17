Ющенко вказав точку, де сьогодні мають прикластися влада й опозиція

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що сьогодні для суспільства найбільш важливою є стабільність у державі.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив в інтерв’ю газеті “Україна молода”.

Зокрема, говорячи про важливість для українських громадян прийняття змін до Конституції, глава держави відзначив - сьогодні для суспільства найбільш важливою є стабільність у державі. Натомість, за його словами, після конституційної реформи 2004 року влада у країні сконцентрувалася у Верховній Раді та уряді, які постійно перебувають у стані конфлікту.

«Найактуальніша точка, де ми сьогодні повинні прикластися, незалежно від того, чи ми представляємо владу, чи опозицію - це розбудова держави Україна, формування державної політики, яка б укріплювала стабільність у суспільстві і забезпечувала подальший національний розвиток... Як зміцнити Українську державу, як не допустити таких ігрищ, зборищ, втручання іноземних держав у внутрішні процеси? Відповідь дуже проста - розвивати те, що завжди зміцнює націю, на чому відбувається ідентифікація нації, держави - на простих ясних канонічних речах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Разом ми здатні зробити наступний великий крок до справедливості і добробуту в країні», - наголосив Президент.