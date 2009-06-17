Вінський хоче, щоб Тимошенко знялася у рекламі

Йосип ВІНСЬКИЙ вбачає політичну складову у ситуації навколо своєї відставки з посади міністра транспорту та зв’язку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«Політична складова мені є абсолютно очевидною, думаю, прем’єр-міністру було некомфортно мати людину, яка має свою думку і не міняє її», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

За словами міністра, охолодження стосунків між ним та прем’єр-міністром сталося ще минулої осені, коли він виступив проти створення коаліції БЮТ та Партії регіонів.

«На жаль, дії, які останнім часом здійснює прем’єр-міністр, – це свідома лінія по моїй компрометації», - сказав він.

Й.ВІНСЬКИЙ зауважив, що відучора так і не зміг поговорити з главою уряду Юлією ТИМОШЕНКО і зробив висновок, що розмова вже не відбудеться.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, він давно мав серйозні розбіжності з Ю.ТИМОШЕНКО як щодо економічної, політичної ситуації, так і етики стосунків між прем’єром і урядом.

Міністр також вважає, що його свідомо хотіли скомпрометувати, зокрема, блокувалося виділення коштів на підготовку об’єктів транспорту до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Він зауважив, що знає план компрометації і готовий дати відповідь на всі закиди.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, незважаючи на те, що конфлікт між ним та Ю.ТИМОШЕНКО «давно визрівали», рішення про відставку було для нього вимушене.

«Я впевнений, що в умовах кризи відставка міністра транспорту може негативно вплинути на ситуацію в галузі», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що не пішов би з посади, якби не стало очевидно, що подальша співпраця з главою уряду буде неефективною.

Говорячи про кошти державного підприємства «Укрпошта», міністр наголосив, що вважає за необхідне продовжувати активну рекламу проекту «Єдиний електронний квиток», додавши, що був би не проти, якби навіть прем’єр-міністр рекламувала цю послугу.

«Я не міг передбачити, що прем’єр-міністр мене приревнує до того, що я, рекламуючи це, буду більше мелькати на телебаченні, ніж вона», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.

16 червня Й.ВІНСЬКИЙ спростував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про його намір балотуватися на пост Президента та про спроби використати кошти ДП “Укрпошта” на проведення передвиборчої кампанії.

Сьогодні, 17 червня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку України через серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".