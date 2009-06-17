БЮТ не полишає надії позбутися Ющенка ще цього року

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко ведуть переговори в парламенті про призначення дати президентських виборів на листопад 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат від БЮТ Володимир СКУБЕНКО.

«Зараз з багатьма силами в парламенті ми домовляємося про те, щоб прийняти як варіант – листопад (дата президентських виборів – УНІАН), щоб встигнути все-таки до кінця цього року провести президентські вибори», - сказав В.СКУБЕНКО.

Він пояснив такий вибір необхідністю вчасно сформувати державний бюджет наступного року.

«Нам же потрібно ще встигнути прийняти бюджет-2010, оскільки рік буде важкий, і якщо не буде прийнято бюджет 2010 року, то січень почнеться з однією дванадцятою (частиною) бюджету попереднього, а була вже інфляція. і це загрожує проблемами, зокрема, у соціальній сфері», - сказав депутат.

Також В.СКУБЕНКО вважає, що в разі призначення дати президентських виборів на 17 січня 2010 року інавгурація нового Президента може відбутися тільки в травні.

«Питання доволі складно сьогодні стоїть. Повноваження Президента тривають 5 років, президентські вибори проходять у два тури, і якщо ми почнемо вибори 17 січня, то через місяць тільки закінчимо підбивати підсумки. Після підбивання підсумків – ще два тижні на оголошення, потім оголошення другого туру, оголошення результатів, перерахунок голосів, рішення суду тощо, і інавгурація – вже в травні місяці», - сказав він.

Таким чином, за словами В.СКУБЕНКА, «до травня місяця у нас не буде Президента, а не буде Президента - не буде далі вертикалі влади, а це голови ОДА, це все управління на місцях».

Депутат вважає, що в ідеалі вибори потрібно було б провести в жовтні, «гарантуючи, що інавгурація буде 17 січня, і ані на один день повноваження Президента ми не скоротимо».

«Хочемо все-таки зробити вибори в листопаді. Питання в тому, щоб все встигнути цього року, от і все... Адже повноваження Президента з початком виборів не скасовуються», - підсумував В.СКУБЕНКО.

Крім того, депутат заявив, що у лавах БЮТ немає жодного розколу.

В.СКУБЕНКО наголосив, що у фракції БЮТ встановлено доволі демократичні відносини, «кожен має право на якісь свої погляди, це цілком нормально в нашій політичній дискусії», але розколу немає.

«У нас у фракції, коли відбувається засідання фракції, тривають вони в нас по кілька годин, по 5, по 6 годин, всі ми висловлюємо достатньо вільно свої думки, і лідерові це висловлюється, і членам уряду», - пояснив В. СКУБЕНКО.

Він зазначив, що часто у фракції критикують роботу окремих членів уряду, дають їм відповідну оцінку.

«У нас достатньо жорсткі відносини з багатьма міністрами, ми регулярно заслуховуємо їхні звіти, вони отримують найбільш відверті оцінки. І ми самі приймаємо рішення про відкликання міністрів, не завжди це вдається, тому що сьогодні коаліція така хистка, що прибрати міністра ми можемо, а нового призначити – ні», - сказав депутат, додавши, що «тому доводиться шукати якимось чином компроміс, балансувати».