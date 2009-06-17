Литвин побачив підставу поговорити про кадрову чистку в Кабміні

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що заява міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО про відставку є підставою для «кадрової чистки» в уряді і перегляду квотного принципу призначення на посади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВР.

Коментуючи на прохання журналістів ситуацію, що склалася у зв`язку із заявою Й.ВІНСЬКОГО, В.ЛИТВИН зазначив, що не бачить у цьому «нічого дивного, оскільки квотний принцип довели до безглуздя, і це дає свої результати».

Голова ВР повідомив, що сьогодні отримав заяву міністра транспорту і зв`язку, зауваживши, що «за змістом вона перегукується із заявою, яку подав міністр внутрішніх справ». «Цілком очевидно, що це передається «на відкуп» Верховної Ради, на її розгляд, і я не виключаю, що будуть розігруватися різного роду сценарії», - сказав В.ЛИТВИН.

Нинішня ситуація, на думку керівника парламенту, є підставою «публічно поговорити про необхідність кадрової чистки на рівні Кабінету міністрів». «Це саме той момент, коли повинні приходити люди, які, по-перше, не будуть тікати, а, по-друге, будуть професійні, відповідальні. Якщо це співпадатиме з квотними принципами, слава Богу, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Але я вважаю, що сьогодні треба відмовитися від безглуздої практики призначати «своїх».

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ЛИТВИН не виключив, що йдеться і про «особисті суперечки, і, очевидно, це дає про себе знати».

«Разом з тим я вважаю, що треба комплексно поговорити про те, що належить робити, а потім дати відповідь на запитання, хто це буде робити», - підсумував В.ЛИТВИН, додавши, що не хоче зараз давати нікому жодних оцінок. «Очевидно, треба аналізувати результати роботи», - сказав спікер.