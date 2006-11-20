Безсмертному подарували гвинтівку та робо-пса (фото)

Лідер Нашої України Роман Безсмертний в середу, 15 листопада, - у свій 41-й день народження “втік” до мами в село. Але “дев’ятий вал” подарунків згодом його наздогнав.

Інформаційний департамент і прес-служба "Нашої України", повідомляє TabloID, подарували шефу гвинтівку Мосіна, яку використовували з 1891 року, що була основною зброєю революції 1917 року. За словами керівника департаменту Тетяни Мокріді, зброю придбали з усіма дозволами, та вона не призначена для використання.

Журналісти газети "Без цензури" подарували Безсмертному дружній шарж, а виконуючий обов’язки голови виконкому партії Олександр Ропотенко презентував імениннику набір інструментів для садівництва. Мабуть, Роман Петрович зрадів такому подарунку, оскільки сам нещодавно розповідав, що дуже любить копирсатися в саду.

Безсмертний також отримав ще двох собак на додаток до тих, яких вже має. Дома у нього, як повідомлялося раніше, живуть два справжніх менших брата: ротвейлер та східноєвропейська вівчарка. А пара подарованих псів – дерев’яний та електронно-механічний. Робо-пса презентувала команда Безсмертного. І цей подарунок поки що гуляє виключно кабінетом політика. Напевно, щоби запобігти надто близькому знайомству з живими мешканцями квартири, кожен із яких, на відміну від робота, озброєний розкішним комплектом зубів.