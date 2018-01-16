У РФ на кордоні з Україною завтра перекриють трасу для посадки винищувачів

У Ростовській області РФ на кордоні з окупованим Донбасом завтра перекриють рух на трасі А-260 у зв'язку з приземленням бойової авіації.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомляє Управління федеральних автомобільних доріг «Азов».

«17 січня 2018 року у зв'язку з проведенням льотних навчань на федеральній автодорозі А-260 Волгоград - Каменськ-Шахтинський - кордон з Україною в районі станиці Тацинська буде обмежено рух для всіх видів транспорту. З 11:55 до 13:30 буде повністю перекрито проїзд на ділянці з 257 по 260 км траси», - йдеться в повідомленні.

Російські дорожники «приносять вибачення за тимчасові незручності та просять водіїв заздалегідь планувати маршрут руху».

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Водночас, за даними Міноборони РФ, 17 січня екіпажі винищувачів Су-30СМ, Су-27 і винищувачів-бомбардувальників Су-34 змішаного авіаційного з'єднання армії ВПС і ППО Південного військового округу виконають посадку літака на транспортну автомагістраль в Ростовській області.

«Ескадрильї і зенітні ракетні дивізіони з'єднань 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу беруть участь у масштабному тактичному навчанні, яке проводиться на території Ростовської області і Краснодарського краю», - йдеться в повідомленні. У ньому задіяні вертолітні ескадрильї з'єднання армійської авіації в складі транспортно-бойових вертольотів Мі-8АМТШ «Термінатор», ударних Ка-52 «Алігатор», Мі-28Н "Нічний мисливець», Мі-35.

Крім того повідомляється, що на території Ростовської області почалося тактичне навчання з підрозділами 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу.

За сигналом тривоги розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-300ПМ1 покинули розташування військової частини і зробили марш у призначений район. На маршруті військовослужбовці відпрацювали знищення умовних диверсійно-розвідувальних груп, дії під час нальотів авіації, подолання заражених ділянок місцевості. У призначеному районі бойові розрахунки ЗРК виконали заходи щодо розгортання комплексів з маршу на непідготовлених позиціях.

В ході навчання зенітникам також треба буде виконати комплекс завдань з багаторазовою зміною стартових позицій, бойовим розрахунками комплексів С-300ПМ1 необхідно буде виявити цілі на значній відстані і вразити їх, виконавши електронні пуски.

Загалом у навчанні задіяно понад 30 одиниць військової і спеціальної техніки.