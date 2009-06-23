Андрієвський прогнозує, що бюджет Києва буде виконано лише на 60%

Столичний бюджет катастрофічно недовиконується . Про це заявив в інтерв’ю журналістам депутат Київради, один із лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Продовжується катастрофічне недовиконання столичного бюджету. За чотири місяці Київ вже недоотримав 2,6 мільярда гривень», - зазначив депутат.

За словами опозиційного політика, протягом чотирьох місяців виконання дохідної частини бюджету становило від 3,8 до 6% і жодного разу не наблизилося до середньомісячного показника 8,3. «У результаті на 850 мільйонів гривень недовиконані податкові і на 938,8 мільйона гривень – неподаткові надходження», - підкреслив Андрієвський.

У результаті катастрофічного недовиконання дохідної частини столичного бюджету, на голодній пайці сидить медична галузь столиці (недофінансування тут становить 114,95 мільйона гривень), лише наполовину профінансовано соціальний захист та соціальне забезпечення (тут адміністрація Черновецького заборгувала киянам 322,5 мільйона гривень), жодної гривні не виділено на будівництво із загального фонду та на житлово-комунальне господарство зі спеціального фонду бюджету.

«Такими темпами бюджет столиці-2009 буде виконано приблизно на 60%. Навіть величезний кредит у 900 мільйонів, взятий під заставу комунального майна, не здатний виправити провальну ситуацію, яка тільки погіршується внаслідок непрофесійних дій чиновників Черновецького. Можна спрогнозувати, що кожен киянин до кінця року недоотримає послуг з бюджету на 3,6 тисячі гривень. Це результат незбалансованої та непрофесійної політики столичного мера», - зазначив Андрієвський.