"Мій мобільний глушили": Саакашвілі розповів, чому виліз на дах
Міхеїл Саакашвілі пояснив, що робив на даху, коли працівники СБУ намагалися його заарештувати. Ведучий Тім Себастіан назвав це "вуличним театром".
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що виліз на дах багатоповерхівки, коли його намагались затримати силовики у грудні 2017-го, не заради самогубства, а щоб подзвонити.
Журналіст DW Тім Себастіан запитав у Саакашвілі, навіщо він обіцяв об'єднати всі опозиційні сили проти президента, а потім погрожував кинутися з даху багатоповерхівки.
"Це не зовсім правда. Я не викинувся... Я говорив їм, що якщо вони підійдуть і спробують одягти на мене кайданки, ми всі впадемо. І це справді була правда", - сказав опальний політик.
Читайте такожПісля виступу Саакашвілі судді без пояснення причин покинули зал (відео)
"Я піднявся на дах, тому що мій мобільний телефон глушили і я повинен був подзвонити людям. Це був абсолютно прагматичний крок. Повідомлення можна було відправити лише на краю даху. Так у наші дні працює мобільний зв'язок", - сказав Саакашвілі.
Журналіст у відповідь на це сказав, що такі дії схожі на якийсь "вуличний театр" й що Саакашвілі "втратив зв'язок з реальністю".
"Ні, це не про мене", - коротко відповів лідер "Руху нових сил".
Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував зістрибнути вниз в той час, як у його квартирі відбувалися слідчі дії.