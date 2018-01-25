"Мій мобільний глушили": Саакашвілі розповів, чому виліз на дах

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що виліз на дах багатоповерхівки, коли його намагались затримати силовики у грудні 2017-го, не заради самогубства, а щоб подзвонити.

Журналіст DW Тім Себастіан запитав у Саакашвілі, навіщо він обіцяв об'єднати всі опозиційні сили проти президента, а потім погрожував кинутися з даху багатоповерхівки.

"Це не зовсім правда. Я не викинувся... Я говорив їм, що якщо вони підійдуть і спробують одягти на мене кайданки, ми всі впадемо. І це справді була правда", - сказав опальний політик.

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"Я піднявся на дах, тому що мій мобільний телефон глушили і я повинен був подзвонити людям. Це був абсолютно прагматичний крок. Повідомлення можна було відправити лише на краю даху. Так у наші дні працює мобільний зв'язок", - сказав Саакашвілі.

Журналіст у відповідь на це сказав, що такі дії схожі на якийсь "вуличний театр" й що Саакашвілі "втратив зв'язок з реальністю".

"Ні, це не про мене", - коротко відповів лідер "Руху нових сил".

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заліз на дах свого будинку і погрожував зістрибнути вниз в той час, як у його квартирі відбувалися слідчі дії.